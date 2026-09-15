A Puskás Arénában rendezik 2029-ben a Konferencia-liga döntőjét

A Puskás Arénában rendezik meg 2029-ben a Konferencia-liga döntőjét az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) végrehajtó bizottságának keddi döntése értelmében.

A Magyar Labdarúgó Szövetség tavaly októberben jelezte, hogy a három év múlva esedékes finálé mellett a 2028-as döntőt is megpályázza, utóbbi esetében az európai szövetség végül a Juventus torinói stadionja mellett döntött.

A szaloniki ülésen az is eldőlt, hogy a Bajnokok Ligája fináléját két év múlva Münchenben, az utána következő idényben pedig Barcelonában, az új Camp Nouban rendezik meg. Az Európa-liga döntőjét 2028-ban Bukarestben, egy évvel később Belgrádban bonyolítják le.

A 2027-es BL-döntő Madridban, a Wanda Metropolitanóban, az El-finálé Frankfurtban, a Kl döntője pedig Isztambulban, a Besiktas stadionjában lesz.

Forrás: MTI

Nyitókép: Illyés Tibor/MTI

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