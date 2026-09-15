Üzemzavart jeleztek a PrivatBanknál

Technikai meghibásodás miatt akadozik a PrivatBank több szolgáltatása Ukrajnában. A pénzintézet szeptember 15-én, kedden közölte, hogy problémák merültek fel a fizetések és átutalások feldolgozásában.

A bank tájékoztatása szerint jelenleg dolgoznak a hiba elhárításán, és igyekeznek a lehető leghamarabb helyreállítani a szolgáltatások stabil működését.

A bank ügyfelei a közösségi oldalakon is jelezték, hogy problémákba ütköztek a pénzátutalások során.

Kárpátalja.ma

Forrás: sud.ua

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