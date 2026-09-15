Több mint 20 kilogramm ezüstöt találtak egy buszon a határőrök
Több mint 20 kilogramm, 999-es finomságú ezüstöt próbált bejelentés nélkül behozni Ukrajnába egy autóbusz 55 éves sofőrje. A jármű Olaszországból érkezett vissza Ukrajnába. A csaknem 2 millió hrivnya értékű nemesfémrre a kárpátaljai vámosok a jármű utasterében elrejtve találtak rá.
Az Olaszországból Ukrajnába tartó autóbusz alapos ellenőrzése során négy csomagra bukkantak, melyekben különböző formájú és méretű, ezüst színű fémtörmelék volt.
A szakértői vizsgálat megerősítette, hogy a csomagokban több mint 20 kilogramm, 999-es finomságú ezüst volt. A sofőr a nemesfémet szándékosan rejtette el a vám- és határellenőrzés elől: az utastér egyik oldalsó polcán, az utasok táskái között helyezte el.
Az Ivano-Frankivszk megyei 55 éves sofőr a vámellenőrzés során a „vörös folyosót” választotta, így vámáru-nyilatkozatot kellett volna kitöltenie, és fel kellett volna tüntetnie a megengedett érték- és súlyhatárt meghaladó áru jelenlétét. A férfi azonban megpróbálta elkerülni a bejelentést és a vámterhek megfizetését.
A csaknem 2 millió hrivnya értékű ezüstöt lefoglalták. Az ügyben büntetőeljárás indul.