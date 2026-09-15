Nem lesz burgonyahiány Ukrajnában

Bár az idei burgonyatermés elmaradhat a tavalyitól, hiányra nem kell számítani az ukrán belső piacon. Az Agrárpolitikai és Élelmezésügyi Minisztérium becslése szerint idén mintegy 12,5 millió tonna burgonya teremhet az országban – közölte Tarasz Viszockij tárcavezető.

A miniszter szerint a hazai fogyasztás biztosításához ennél jóval kevesebb burgonyára van szükség: évente körülbelül 2–2,5 millió tonna elegendő. A termés fennmaradó részét hagyományosan vetőburgonyaként, illetve állati takarmányként hasznosítják.

Ukrajnában mintegy 400 szakosodott mezőgazdasági vállalkozás foglalkozik burgonyatermesztéssel árutermelőként. Az ipari célú termesztésre használt terület nagysága hozzávetőleg 60 ezer hektár. Emellett a burgonya jelentős részét továbbra is háztartások termelik saját fogyasztásra.

Az árak alakulása szintén kiszámíthatóan alakul. Az ukrán statisztikai hivatal adatai szerint a burgonya jelenlegi átlagos értékesítési ára mintegy 14 hrivnya kilogrammonként. Ez egy hét alatt 5, egy hónap alatt pedig 15 százalékkal csökkent. Egyes térségekben a felvásárlási ár már 12 hrivnyára esett kilogrammonként.

Kárpátalja.ma

Forrás: superagronom.com

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