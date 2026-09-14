107 évesen elhunyt Izrael legidősebb holokauszttúlélője

Elhunyt 107 éves korában Izrael legidősebb holokauszttúlélője, Jehuda Widawski, aki életét a náci megszállás idején lerombolt zsidó temetők helyreállításának szentelte – jelentette a helyi média hétfőn.

Widawski 1919-ben négy testvér közül másodikként született a lengyelországi Turek városban, majd családja 1933-ban Lódzban telepedett le. 1936-ra már egy, a lengyel hadsereg számára ingeket és alsóneműket varró textilipari vállalkozást vezetett.

Amikor a nácik 1939 szeptemberében megszállták Lengyelországot, a család a lódzi gettó területén vásárolt lakásba költözött, ahol tizenöt családtag élt együtt a gettó 1944. augusztus 29-i felszámolásáig.

A családot ezután Auschwitzba deportálták, ahol szüleit és bátyját azonnal meggyilkolták. Öccse Buchenwaldban, nővére pedig a stutthofi koncentrációs táborban halt meg.

„Újra átélem, nemcsak minden nap, hanem minden órában, mindannyiukat látom magam előtt” – mondta Widawski meggyilkolt hozzátartozóiról.

Widawskit legfiatalabb öccsével együtt a Friedland munkatáborba küldték dolgozni, ahol repülőgépszárnyakat gyártott, és mindketten túlélték a háborút.

Felszabadulásuk után testvérével és nagybátyjával textilgyárat alapított Lódzban, feleségül vette Lea Dobryszt, és részt vett az Izrael megalapítása előtti Irgun szervezet fegyvercsempésző akcióiban. 1950-ben költözött Izraelbe, ahol több vállalkozást is vezetett.

1978-ban visszatért Lengyelországba, ahol nagymamája sírját keresve megdöbbentette a zsidó temetők állapota. Később több ezer sírt kutatott fel, azonosított és állított helyre, köztük neves rabbik sírhelyét is.

Jichák Hercog izraeli államelnök vasárnap az X-en közzétett megemlékezésében felidézte három évvel korábbi találkozásukat. „Jehuda egyszer azt mondta, a nácikkal szembeni bosszúja az, hogy ők veszítettek, nekünk pedig van Izraelünk. Élete valóban az élet, az emlékezés és az újjászületés győzelmének lenyűgöző tanúságtétele volt” – írta Hercog.

Forrás: MTI

Nyitókép: Lukasz Szelag/Reporter

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