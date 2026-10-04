Motoros gázolt el egy 16 éves fiút a Munkácsi járásban
Közúti baleset történt a Munkácsi járásban: egy motorkerékpáros elgázolt egy 16 éves fiút, aki az út szélén gyalogolt.
A baleset helyszínére riasztott mentősök ellátták a fiú lábszárán keletkezett nyílt sebet. Az elsősegélyt követően a sérültet a megyei gyermekkórházba szállították.
A balesetről a rendőrséget is értesítették.
Forrás: Facebook/103 Zakarpattya
Nyitókép: illusztráció
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