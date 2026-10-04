Kozák történelmi rekonstrukciót tartottak a munkácsi várban

Kozák kori történelmi rekonstrukció helyszíne volt a munkácsi vár, ahol az ukrán kozákság történetéhez és hagyományaihoz kapcsolódó programokkal várták az érdeklődőket. A rendezvényt az ukrán kozákság, valamint Ukrajna védelmezőinek napjához kapcsolódóan szervezték.

A program során a résztvevők többek között íjászkodhattak, fazekas- és bőrműves foglalkozásokon vehettek részt, valamint kozák táncokat és a híres hopákot is megtekinthették.

A programot zenei fellépések és hagyományos kozák ételek színesítették, valamint egy szicsi tanácsot bemutató interaktív történelmi rekonstrukció is.

A szervezők szerint a rendezvény célja az volt, hogy a helyi lakosok, a fiatalok, a gyermekek és a Munkácsi kistérségben élő belső menekültek közvetlenebb módon is megismerkedhessenek az ukrán kozákság hagyományaival és kulturális örökségével. A programot a Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) szervezte.

A rendezvényről szóló közösségi médiás beszámoló alatt ugyanakkor több kritikus hozzászólás is megjelent. Egyesek a helyszínválasztást kifogásolták, míg mások a résztvevők öltözetének történelmi hitelességét kérdőjelezték meg.

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