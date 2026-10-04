Öt ok, ami miatt a haj idő előtt őszülni kezdhet

Az első ősz hajszál megjelenése nem feltétlenül az életkorral függ össze. Egyeseknél már húszas éveikben megjelenhetnek az első ősz hajszálak, míg másoknál még hatvanéves korban is alig látható őszülés.

Az idő előtti őszülés hátterében többféle tényező állhat. A kutatások szerint az alábbi problémák is szerepet játszhatnak.

Vitamin- és ásványianyag-hiány, illetve hormonális problémák

A korai őszülés összefügghet bizonyos tápanyagok – például a kalcium, a vas, valamint a B12- és D3-vitamin – hiányával. Emellett a pajzsmirigy vagy az agyalapi mirigy működésének zavarai is hatással lehetnek a haj pigmentációjára. Korai és feltűnő őszülés esetén ezért érdemes orvossal, szükség esetén endokrinológussal is konzultálni.

Fokozott oxidatív stressz

A hajhagymák kis mennyiségű hidrogén-peroxidot termelnek, amely hozzájárulhat a haj kivilágosodásához. Normális esetben a szervezet képes semlegesíteni ezt az anyagot. Ha azonban felborul ez az egyensúly, oxidatív stressz alakulhat ki, amely károsíthatja a haj pigmentációjáért felelős sejteket.

Az immunrendszer működésének zavara

Egyes kutatások szerint az immunrendszer működésének megváltozása szintén hatással lehet a haj pigmentációjáért felelős sejtekre. Az immunrendszer működésének zavara vagy bizonyos betegségek következtében ezek a sejtek károsodhatnak, ami az őszülés felgyorsulásához vezethet.

Szív- és érrendszeri betegségek

Egy férfiak bevonásával végzett kutatás összefüggést talált az ősz haj és bizonyos szív- és érrendszeri betegségek, köztük az érelmeszesedés fokozott kockázata között. Fontos azonban, hogy ez önmagában nem bizonyítja, hogy az őszülés szív- és érrendszeri betegséget okoz, csupán kapcsolatot mutat a két jelenség között.

Dohányzás

A dohányzás szintén összefüggésbe hozható a korai őszüléssel. Egyes kutatások szerint a dohányosoknál mintegy 2,5-szer nagyobb lehet az idő előtti őszülés kockázata, mint a nem dohányzóknál. A cigarettafüstben található vegyi anyagok emellett a haj szerkezetét is károsíthatják, ami hosszabb távon hajhulláshoz is hozzájárulhat.

Az őszülés természetes folyamat, amelynek kialakulásában a genetikai adottságoknak is jelentős szerepük van. Ezért az első ősz hajszál önmagában nem feltétlenül jelez betegséget, ám a hirtelen vagy szokatlanul korai őszülés esetén érdemes az esetleges háttérben meghúzódó okokat orvossal kivizsgáltatni.

Forrás: medicina.ua

Nyitókép: Shutterstock

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →