Szombatra több nagy ukrajnai töltőállomás-hálózat is mérsékelte az üzemanyagok árát. Az UPG, az OKKO és a WOG egyaránt csökkentette a benzin, a dízel és az autógáz árát: egyes termékek literenként akár 6 hrivnyával kerülnek kevesebbe. A SOCAR és az Ukrnafta ugyanakkor egyelőre nem változtatott az árain.

Az UPG hajtotta végre a legnagyobb árcsökkentést

A legjelentősebb ármérséklést az UPG hajtotta végre. Az UPG 100-as benzin literenkénti ára 6 hrivnyával, 87,90 hrivnyára csökkent, míg az UPG 95 és az A-95 ára 4 hrivnyával, 78,90, illetve 76,90 hrivnyára mérséklődött. A dízel üzemanyag literje 3,68–4 hrivnyával lett olcsóbb, így az upgDIESEL 93,90, az EURO DIESEL pedig 91,78 hrivnyába kerül.

A hálózatnál az autógáz ára is csökkent 1 hrivnyával, így a nagy töltőállomás-hálózatok közül elsőként náluk 60 hrivnya alá, literenként 59,90 hrivnyára mérséklődött.

Az OKKO és a WOG szintén módosította árait. A legtöbb üzemanyagtípus literenként 3 hrivnyával, az autógáz pedig 1 hrivnyával lett olcsóbb. Kivételt képez a WOG Mustang dízel üzemanyaga, amelynek ára változatlanul 104,90 hrivnya maradt.

Mennyibe kerül az üzemanyag a nagyobb vállalatoknál?

Az árcsökkentések után, november 28-án az alábbi árak érvényesek:

UPG: UPG 100 – 87,90 hrivnya; UPG 95 – 78,90 hrivnya; A-95 – 76,90 hrivnya; upgDIESEL – 93,90 hrivnya; EURO DIESEL – 91,78 hrivnya; autógáz – 59,90 hrivnya.

UPG 100 – 87,90 hrivnya; UPG 95 – 78,90 hrivnya; A-95 – 76,90 hrivnya; upgDIESEL – 93,90 hrivnya; EURO DIESEL – 91,78 hrivnya; autógáz – 59,90 hrivnya. OKKO: Pulls 100 – 91,90 hrivnya; Pulls 95 – 84,90 hrivnya; A-95 Euro – 81,90 hrivnya; Pulls dízel – 99,90 hrivnya; Euro dízel – 96,90 hrivnya; autógáz – 61,90 hrivnya.

Pulls 100 – 91,90 hrivnya; Pulls 95 – 84,90 hrivnya; A-95 Euro – 81,90 hrivnya; Pulls dízel – 99,90 hrivnya; Euro dízel – 96,90 hrivnya; autógáz – 61,90 hrivnya. WOG: 100-as benzin – 91,90 hrivnya; 95 Mustang – 84,90 hrivnya; 95 Euro – 81,90 hrivnya; Mustang dízel – 104,90 hrivnya; Euro-5 dízel – 96,90 hrivnya; autógáz – 61,90 hrivnya.

A SOCAR és az Ukrnafta nem változtatott az árakon

A versenytársak árcsökkentése ellenére a SOCAR és az Ukrnafta nem módosította az üzemanyagok árát.

A SOCAR töltőállomásain a NANO 100-as benzin literje 95,90, a NANO 95-é 88,90, az A-95-é 85,90 hrivnya. A NANO Extro dízel 104, a NANO dízel 101, az autógáz pedig 62,90 hrivnyába kerül.

Az Ukrnaftánál a 95 Energy és a hagyományos A-95 benzin egyaránt 79,90, az A-92 pedig 77,90 hrivnya literenként. Az Energy dízel és a hagyományos dízel ára egyaránt 93,90, az autógázé pedig 60,90 hrivnya.

Az öt vizsgált hálózat közül jelenleg az UPG kínálja a legolcsóbb A-95-ös benzint, a hagyományos dízelt és az autógázt.

Kárpátalja.ma

Forrás: sud.ua

Nyitókép: illusztráció, UNIAN/Микола Тис

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