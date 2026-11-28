Magyarország feloldotta Robert Brovdi „Magyar” beutazási tilalmát
Magyarország idő előtt feloldotta Robert Brovdi, az Ukrán Fegyveres Erők pilóta nélküli rendszerekért felelős kárpátaljai parancsnoka, „Magyar” hívójelű katonai vezető három évre szóló beutazási és tartózkodási tilalmát. A korlátozást 2025 augusztusában, az ukrán erők Barátság kőolajvezeték elleni támadásait követően vezették be. A döntést november 18-án hozták nyilvánosságra – számolt be a Magyar Hang.
A magyar Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság törölte a korlátozásra vonatkozó adatokat a nyilvántartásából. A Belügyminisztérium tájékoztatása szerint a beutazási tilalom akkor vonható vissza, ha a körülmények lényegesen megváltoznak, és az érintett már nem jelent veszélyt a nemzetbiztonságra.
A Barátság kőolajvezeték elleni támadások miatt tiltották ki
A korlátozást 2025 augusztusában jelentette be az akkori magyar külgazdasági és külügyminiszter, Szijjártó Péter. A döntés értelmében Brovdi három évig nem léphetett volna be Magyarország és a schengeni övezet területére. A tárcavezető akkor az ukrán támadásokat a magyar energiabiztonság és szuverenitás elleni fellépésnek nevezte.
A kárpátaljai származású ukrán katonai vezető akkor élesen bírálta a döntést. Kijev válaszul három magas rangú magyar katonai vezető beutazását tiltotta meg Ukrajnába.
Forrás: UNN