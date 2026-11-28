Magyarország idő előtt feloldotta Robert Brovdi, az Ukrán Fegyveres Erők pilóta nélküli rendszerekért felelős kárpátaljai parancsnoka, „Magyar” hívójelű katonai vezető három évre szóló beutazási és tartózkodási tilalmát. A korlátozást 2025 augusztusában, az ukrán erők Barátság kőolajvezeték elleni támadásait követően vezették be. A döntést november 18-án hozták nyilvánosságra – számolt be a Magyar Hang.

A magyar Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság törölte a korlátozásra vonatkozó adatokat a nyilvántartásából. A Belügyminisztérium tájékoztatása szerint a beutazási tilalom akkor vonható vissza, ha a körülmények lényegesen megváltoznak, és az érintett már nem jelent veszélyt a nemzetbiztonságra.

A Barátság kőolajvezeték elleni támadások miatt tiltották ki

A korlátozást 2025 augusztusában jelentette be az akkori magyar külgazdasági és külügyminiszter, Szijjártó Péter. A döntés értelmében Brovdi három évig nem léphetett volna be Magyarország és a schengeni övezet területére. A tárcavezető akkor az ukrán támadásokat a magyar energiabiztonság és szuverenitás elleni fellépésnek nevezte.

A kárpátaljai származású ukrán katonai vezető akkor élesen bírálta a döntést. Kijev válaszul három magas rangú magyar katonai vezető beutazását tiltotta meg Ukrajnába.

Kárpátalja.ma

Forrás: UNN

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →