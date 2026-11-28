November 28-án Ukrajna a holodomor áldozataira emlékezik. Az 1998-as és 2007-es elnöki rendelet értelmében minden év novemberének negyedik szombatján emlékeznek meg arról a több millió áldozatról, akik az éhínség következtében vesztették életüket.

A 20. században az ukránoknak három éhínséggel kellett megküzdeniük: 1921–1923, 1932–1933 és 1946–1947 között. A legnagyobb az 1932–1933-as éhínség volt, ezt a sztálini rezsim által végrehajtott népirtásnak is nevezik.

A holodomort (éhhalált) a mezőgazdaság erőszakos kollektivizálása, a parasztok kifosztása és erőszakos gabonabeszerzési kampány előzte meg. Ukrajnában a 22 hónapig tartó éhínség hivatalos adatok szerint mintegy 4 millió emberéletet követelt.

A holodomor évtizedekig tiltott téma volt. A kommunista rezsim alatt szigorúan tilos volt beszélni az éhínségről. Csak az 1980-as években kezdődött el a tragédia részleteinek felkutatása.

2006. november 28-án elfogadták „Az 1932–1933-as holodomor Ukrajnában” elnevezésű törvényt, amely értelmében

az 1932–33-as éhínség az ukrán nép elleni népírtásnak minősül,

és „nyilvános megtagadása… sérti a holodomor áldozatai millióinak emlékét, megalázza az ukrán méltóságot és illegális”.

Ezen a napon Ukrajna-szerte tartanak megemlékezéseket, és az ukránok gyertyát gyújtanak otthonaikban az éhínségben elhunytak tiszteletére.

Kárpátalja.ma/Ukrinform.ua

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