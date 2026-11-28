Változékony, csapadékos időjárásra kell számítani szombaton, november 28-án Kárpátalján. A megye területén eső és havas eső várható, az utak jelentős részén pedig jegesedés alakulhat ki – közölte a megyei hidrometeorológiai központ.

Az éjszakai és a reggeli órákban a legtöbb útszakaszon csúszóssá válhat az útburkolat. A hegyvidéken helyenként gyenge ónos lerakódás, köd, valamint hófúvás is előfordulhat. Napközben valamelyest felszakadozik a felhőzet, de a hegyi utak egyes szakaszain továbbra is megmaradhat a jegesedés. A magashegységekben egész nap ónos lerakódás és zúzmara kialakulására figyelmeztetnek.

Éjszaka 1 Celsius-fok és mínusz 4 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 1–6 fok várható.

A hegyekben jóval hidegebb lesz: éjszaka akár mínusz 9, nappal mínusz 7 fokig süllyedhet a hőmérséklet. Az északkeleti szél sebessége 7–12 méter lehet másodpercenként, a hegyvidéken napközben 15–20 méteres széllökések is előfordulhatnak.

A csapadékos időben az utakon 1–3 kilométerre csökkenhet a látótávolság, intenzív havazás és köd esetén pedig akár 200–500 méterre is.

Vasárnap majd tovább erősödik a lehűlés: éjszaka a síkvidéken mínusz 6 és mínusz 11 fok, a hegyekben mínusz 14 és mínusz 16 fok közötti hőmérséklet várható. Napközben a síkvidéki területeken mínusz 2 és plusz 3 fok között alakulhat a hőmérséklet, a hegyekben pedig akár mínusz 10 fok is lehet.

Kárpátalja.ma

Forrás: mukachevo.net

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