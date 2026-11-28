A Nagyszőlősi Városi Tanács mély fájdalommal tudatta, hogy az orosz–ukrán háborúban életét vesztette Tisko Mikola Boriszovics, a beregszászi járási Ilonokújfalu (Onok) lakosa.

Az 1999. június 25-én született, 27 éves őrmester 2026. november 17-én, a Dnyipropetrovszk megyei Pidhavrilivka közelében hunyt el harci feladat teljesítése közben. Egy drónegység parancsnokaként szolgált.

A városi tanács őszinte részvétét fejezte ki az elhunyt katona családjának és bajtársainak.

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