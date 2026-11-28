November végén Ukrajnában erősödik az influenza és a COVID–19 terjedése, emellett egyre több rotavírusos és más enterovírusos megbetegedést is regisztrálnak. Erre Halina Kuriliv ukrán immunológus hívta fel a figyelmet a Ranok.LIVE műsorában.

A bélrendszeri vírusfertőzések elsősorban emésztőrendszeri panaszokkal járhatnak, míg az influenza és a koronavírus továbbra is jelentős egészségügyi kockázatot jelenthet, különösen a veszélyeztetett csoportok számára.

Az immunológus hangsúlyozta, hogy

az influenza elleni védőoltás továbbra is az egyetlen bizonyítottan hatékony, specifikus megelőzési módszer a betegség és annak súlyos szövődményei ellen.

Mint fogalmazott, gazdaságosabb beadatni a védőoltást, és ezzel megelőzni a megbetegedést vagy annak szövődményeit, mint utólag megvásárolni az influenza tüneteinek enyhítésére szolgáló gyógyszereket.

Az immunológus szerint az influenza elleni védőoltást már hat hónapos kortól ajánlják a gyermekeknek, továbbá a várandós nőknek, a 65 év felettieknek, valamint azoknak, akik munkájuk vagy mindennapi tevékenységük során gyakran érintkeznek fertőzésekkel. Utóbbi csoportba tartoznak például az egészségügyi dolgozók is.

Galina Kuriliv tájékoztatása szerint a vakcina ára körülbelül 600 hrivnya, míg a magánklinikákon az orvosi vizsgálattal egybekötött oltás 800–900 hrivnyába kerül.

Kárpátalja.ma

Forrás: blik.ua

Nyitókép: illusztráció, Getty Images

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