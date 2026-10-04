Lengyel külügy: Moszkva Európa megfélemlítésére törekszik

Az ukrán főváros elleni újabb támadásokról szóló orosz bejelentések célja, hogy megfélemlítsék Európát. Lengyelország ennek ellenére nem változtat Ukrajnának nyújtott támogatásán és kijevi nagykövetségének működésén sem – hangsúlyozták a varsói külügyminisztérium vasárnapi közleményében.

„Az újabb orosz fenyegetések” és azok a szombati felszólítások, hogy a külföldi diplomaták hagyják el Kijevet, azt mutatják, hogy „a Kreml Európa megfélemlítésére”, valamint az Ukrajnának nyújtott támogatás aláásására törekszik – áll a lengyel külügyi tárca honlapján közzétett dokumentumban.

Az orosz lépések ellentétesek a nemzetközi jog elveivel, és nem fogják elérni a várt hatást – írták. Hozzátették: Oroszország „nem fogja megtörni Ukrajnát, és nem ássa alá az ukrán néppel vállalt európai szolidaritást”.

Lengyelország „rendíthetetlenül támogatja Ukrajnát, annak önrendelkezési jogát és területi integritását”, továbbra is „határozottan fog reagálni Oroszország felelőtlen és veszélyes lépéseire”, és szövetségeseivel együtt „fokozza a Kremlre nehezedő nyomást” – fogalmaztak.

Aláhúzták: a kijevi lengyel nagykövetség működésében nem várható változás.

Az orosz külügyminisztérium szombaton arra figyelmeztette a külföldi látogatókat és diplomatákat, hogy hagyják el Kijevet, és különösen kerüljék a katonai létesítmények és kormányzati épületek környékét. Moszkva közlése szerint az orosz fegyveres erők folytatják az ukrán katonai célpontok elleni csapásokat.

Vasárnap az orosz védelmi minisztérium közölte: Oroszország fokozza a Kijev és Ukrajna más térségei elleni csapásokat Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közelmúltbeli, az orosz olajfinomítók elleni ukrán támadásokról szóló kijelentései után.

Forrás: MTI

Nyitókép: Serhii Nuzhnenko/RadioSvoboda.org

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →