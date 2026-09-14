Veszélyben vannak a Kahovkai-víztározó régészeti kincsei

A kiszáradt Kahovkai-víztározó medre Ukrajna eddig feltáratlan, évezredes régészeti örökségét rejti, amelynek megmentése a konfliktus miatt jelenleg lehetetlen. Szerhij Nyemcev ukrán régész beszámolója rávilágít arra, hogy a páratlan bronzkori, Arany Horda-kori és kozák leleteket a fegyveres pusztítás mellett az illegális műkincskereskedelem is megsemmisüléssel fenyegeti.

A Dnyeper alsó folyása mentén fekvő, mintegy kétszázezer hektáros területet az 1950-es években árasztották el a kahovkai vízerőmű építésekor. A mesterséges tó vize évezredeken át lakott vidékeket borított el, amelyek a történelem előtti időktől kezdve vonzották az emberi közösségeket.

A víztározó gátjának átszakadása nyomán ismét felszínre került táj a paleolitikumtól a 18. századig őrizheti a régió történelmének fizikai bizonyítékait. Bár a terület egy részét az elárasztás előtt kutatták, a felszínre bukkanó új lelőhelyek példátlan lehetőséget kínálnak az ukrán sztyeppe múltjának megismerésére.

A terület kiemelkedő, korábban Szofija Berezanszkaja által vizsgált lelőhelye a Krisztus előtt 2100 és 1600 közé datálható Babino III elnevezésű bronzkori település. A kutatók ezenkívül az Arany Horda 14. században alapított, Mamaj-Szaraj néven ismert városának egykor víz alatt nyugvó részeit is azonosíthatják.

Nyemcev kiemelte, hogy az egykori folyómederhez legközelebb eső területek speciális leletanyagot rejthetnek. További jelentőséggel bír a kora bronzkori Jamnaja-kultúrához köthető kamjanszkei erődített település, amely a mai Ukrajna területén ismert legkorábbi kőépítmények nyomait őrzi.

A térség a zaporizzsjai kozákság története szempontjából is meghatározó. Az egykori Velikij Luh régió a 16-18. század között a kozák élet központja volt, a Bazavluk sziget pedig az 1648-as Bohdan Hmelnickij-féle felkelést megelőzően katonai központként működött. Szerhij Nyemcev jövőbeli tervei között szerepel a Herszon térségében található, a Krisztus előtti 5-3. század között fennállt Szkelka ókori görög település feltárásának folytatása is, amelyet még 1895-ben dokumentált Viktor Hoskevics régész.

A tudományos munkát azonban a folyamatban lévő háború teljesen ellehetetleníti. A herszoni régészek egyike, Denisz Szikoza jelenleg az örökségvédelmi felügyelőségen dolgozik, míg Nyemcev a fegyveres erőknél szolgál. A régészeti lelőhelyek gyakran a táj legmagasabb pontjain helyezkednek el, amelyeket a harcoló felek védelmi vonalak építésére használnak fel, ezáltal helyrehozhatatlan károkat okozva a rétegsorokban.

A katonai pusztítás mellett az illegális kincsvadászok is megjelentek a mederben. A szakszerűtlenül kiemelt tárgyak elveszítik tudományos értékük jelentős részét, az ukrán örökségvédelmi büntetőrendszer pedig egyelőre nem jelent kellő visszatartó erőt a fosztogatókkal szemben.

Forrás: mult-kor.hu

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →