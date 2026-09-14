Zelenszkij: Ukrajna kész leállítani az energetikai célpontok elleni csapásokat

Ukrajna azt javasolta nemzetközi partnereinek, hogy segítsenek olyan megállapodást létrehozni Oroszországgal, amely megakadályozná a kritikus infrastruktúra további pusztítását – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Zelenszkij szerint az élelmiszer- és energiaellátásnak, valamint az élet alapvető feltételeit biztosító infrastruktúrának védelem alatt kell állnia. Mint fogalmazott, az orosz támadások nap mint nap ezeket a létesítményeket veszik célba: energetikai objektumokat, kikötői infrastruktúrát, logisztikai létesítményeket, sőt élelmiszer- és gyógyszeripari raktárakat is.

Az ukrán elnök ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Kijev nem biztos abban, hogy Oroszország valóban kész betartani egy ilyen megállapodást.

„Ha partnereink készek biztosítani, hogy Oroszország valóban ne támadja az ukrán villamosenergia-hálózatot, más energetikai létesítményeket, a kritikus infrastruktúrát és az élelmiszer-ellátást, akkor természetesen mi is készek vagyunk arra, hogy tartózkodjunk az ilyen célpontok elleni csapásoktól”

– fogalmazott Zelenszkij.

Az ukrán államfő szerint egy esetleges megállapodásnak megbízhatónak és hosszú távúnak kell lennie. Úgy véli, a háborút be kell fejezni, a kritikus infrastruktúra elleni támadások beszüntetéséről szóló megállapodás pedig az első lépés lehet a béke felé.

„Konkrétumokat várunk partnereinktől”

– zárta nyilatkozatát az ukrán elnök.

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Nyitókép: korábbi felvétel, Associated Press

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