Donald Trump szerint megállapodás született Ukrajna és Oroszország között

Marcsák Gergely Háború, Nézőpont

Donald Trump amerikai elnök szerint Ukrajna és Oroszország megállapodott abban, hogy nem indítanak támadásokat egymás energetikai létesítményei ellen.

Trump a Truth Social közösségi oldalon azt írta, hogy Ukrajna vállalta: nem támadja az oroszországi energia-infrastruktúrát, Oroszország pedig ugyanígy tartózkodik az ukrajnai energetikai létesítmények elleni csapásoktól.

Az amerikai elnök szerint a világpiaci dízelárak emelkedését elsősorban az orosz–ukrán háború okozza, nem pedig az iráni konfliktus.

Az állítólagos megállapodást egyelőre sem az ukrán, sem az orosz fél nem erősítette meg.

Kárpátalja.ma

Forrás: suspilne.media

Nyitókép: korábbi felvétel, AP/Пул

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