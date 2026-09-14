Donald Trump szerint megállapodás született Ukrajna és Oroszország között
Donald Trump amerikai elnök szerint Ukrajna és Oroszország megállapodott abban, hogy nem indítanak támadásokat egymás energetikai létesítményei ellen.
Trump a Truth Social közösségi oldalon azt írta, hogy Ukrajna vállalta: nem támadja az oroszországi energia-infrastruktúrát, Oroszország pedig ugyanígy tartózkodik az ukrajnai energetikai létesítmények elleni csapásoktól.
Az amerikai elnök szerint a világpiaci dízelárak emelkedését elsősorban az orosz–ukrán háború okozza, nem pedig az iráni konfliktus.
Az állítólagos megállapodást egyelőre sem az ukrán, sem az orosz fél nem erősítette meg.
Forrás: suspilne.media
Nyitókép: korábbi felvétel, AP/Пул
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