Donald Trump Ukrajnát okolja a dízelhiányért

Donald Trump amerikai elnök szerint az ukrán erők oroszországi üzemanyag-létesítmények elleni támadásai hozzájárulnak a dízelüzemanyag-hiány kialakulásához. Az amerikai elnök ezért arra szólította fel Volodimir Zelenszkij ukrán államfőt, hogy hagyjon fel az ilyen célpontok támadásával.

Trump vasárnap az írországi Irish Open golfversenyen beszélt erről, amelyet saját doonbegi klubjában rendeznek. Az amerikai elnököt arról kérdezték újságírók, hogy beszélt-e Zelenszkijjel azt követően, hogy nemrég egyeztetett Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

Trump erre válaszolva azt mondta, Zelenszkijnek egy dolgot kell tennie:

„abba kell hagynia az oroszországi dízelüzemanyag-készletek megsemmisítését”.

„Támadjon célpontokat, de ne a dízelüzemanyagot, mert ezzel hiányt idéz elő”

– fogalmazott az amerikai elnök.

Trump hozzátette, hogy szerinte a kialakult helyzetért nem a közel-keleti háború, hanem az Ukrajna és Oroszország között zajló konfliktus felelős.

Az amerikai elnök július elején, a Zelenszkijjel folytatott találkozó nyilvános részén már szintén kitért az orosz olajfinomítók elleni ukrán támadásokra. Akkor úgy fogalmazott, hogy ezek a csapások eszkalációt jelentenek, ugyanakkor akár a háború lezárásához is hozzájárulhatnak.

Kárpátalja.ma

Forrás: Jevropejszka Pravda

Nyitókép: korábbi felvétel, Mandel NGAN/AFP

Kapcsolódó:

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →