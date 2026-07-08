Donald Trump és Volodimir Zelenszkij Ankarában tárgyalt

Az ankarai NATO-csúcstalálkozó alkalmával tárgyalt egymással Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. A megbeszélésen több, az ukrajnai háborút érintő kérdés is napirendre került, köztük a Patriot-rakéták gyártása, a drónipari együttműködés és a háború utáni biztonsági garanciák.

Donald Trump azt mondta, az Egyesült Államok fontolóra vette, hogy engedélyezi Ukrajnának a Patriot légvédelmi rakéták licenc alapján történő gyártását. Közlése szerint a technológia átadásával az ukrán fél néhány hónapon belül megkezdhetné a gyártás előkészítését.

Volodimir Zelenszkij bejelentette, hogy Ukrajna és az Egyesült Államok egy hosszú távú drónipari együttműködés előkészítésén dolgozik, amely közös fejlesztéseket és gyártást is magában foglalhat.

A két vezető a háború alakulásáról is beszélt. Trump az ukrán dróntámadásokat az oroszországi olajfinomítók ellen a konfliktus egyik meghatározó fejleményének nevezte, ugyanakkor figyelmeztetett arra, hogy

ezek az akciók a feszültség további eszkalációját is jelenthetik.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerint a csapások jelentősen megnehezítették Oroszország légterének védelmét, ami új lehetőséget teremthet a tárgyalásokra.

A találkozón szóba kerültek a háború lezárását követő biztonsági garanciák is.

Trump elmondta, Washington vizsgálja annak lehetőségét, hogy a béke után hozzájáruljon Ukrajna légterének védelméhez, míg az Oroszországgal szembeni további szankciókról úgy fogalmazott, hogy Moszkvára jelenleg is jelentős nyomás nehezedik.

Az amerikai elnök azt is közölte, hogy július 8-án telefonbeszélgetést tervez Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. A tárgyalás után Trump úgy értékelte, hogy a Zelenszkijjel folytatott megbeszélés „nagyon pozitív” volt, míg az ukrán államfő közösségi oldalán azt írta:

„Sok mindent meg tudunk valósítani együtt.”

Kárpátalja.ma

Forrás: zaxid.net

Nyitókép: Saul Loeb / AFP via Getty Images

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