Megújult villanyvonat közlekedik holnaptól Lemberg és Ungvár között
Szeptember 15-től korszerűsített villanymotorvonattal áll forgalomba a 835/836. számú regionális járat Lemberg (Lviv) és Ungvár között – közölte az Ukrzaliznicja vasúttársaság.
A teljesen felújított EПЛ2T–002 típusú szerelvény népszerű és látványos útvonalon közlekedik majd: Lembergből indulva Sztrij, Szkole, Tuhlja, Szlavszko, Volóc, Szolyva és Munkács érintésével érkezik Ungvárra.
A vonat kijevi idő szerint 6 óra 27 perckor indul Ungvárról, és 11 óra 37 perckor érkezik Lembergbe. Lembergből 17 óra 28 perckor indul, és 22 óra 46 perckor fut be Ungvárra.
A felújítás során az utasok kényelmét szolgáló részletekre is figyelek. A szerelvényben puha ülések, légkondicionáló, Wi-Fi, valamint az ülések mellett elektromos csatlakozók, USB- és Type-C-portok állnak rendelkezésre.
A vonaton büfézónát is kialakítottak, ahol egy automatából harapnivalók és italok vásárolhatók. A kerékpárral utazók számára külön rögzítőhelyeket alakítottak ki, a kisgyermekes családokra pedig pelenkázóasztalokkal gondoltak.
A szerelvény akadálymentesített: rámpákkal, a fogyatékkal élők számára kialakított speciális férőhelyekkel, valamint Braille-írásos tájékoztatókkal és jelzésekkel is felszerelték.
Forrás: texty.org