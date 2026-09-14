Megújult villanyvonat közlekedik holnaptól Lemberg és Ungvár között

Szeptember 15-től korszerűsített villanymotorvonattal áll forgalomba a 835/836. számú regionális járat Lemberg (Lviv) és Ungvár között – közölte az Ukrzaliznicja vasúttársaság.

A teljesen felújított EПЛ2T–002 típusú szerelvény népszerű és látványos útvonalon közlekedik majd: Lembergből indulva Sztrij, Szkole, Tuhlja, Szlavszko, Volóc, Szolyva és Munkács érintésével érkezik Ungvárra.

A vonat kijevi idő szerint 6 óra 27 perckor indul Ungvárról, és 11 óra 37 perckor érkezik Lembergbe. Lembergből 17 óra 28 perckor indul, és 22 óra 46 perckor fut be Ungvárra.

A felújítás során az utasok kényelmét szolgáló részletekre is figyelek. A szerelvényben puha ülések, légkondicionáló, Wi-Fi, valamint az ülések mellett elektromos csatlakozók, USB- és Type-C-portok állnak rendelkezésre.

A vonaton büfézónát is kialakítottak, ahol egy automatából harapnivalók és italok vásárolhatók. A kerékpárral utazók számára külön rögzítőhelyeket alakítottak ki, a kisgyermekes családokra pedig pelenkázóasztalokkal gondoltak.

A szerelvény akadálymentesített: rámpákkal, a fogyatékkal élők számára kialakított speciális férőhelyekkel, valamint Braille-írásos tájékoztatókkal és jelzésekkel is felszerelték.

Kárpátalja.ma

Forrás: texty.org

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