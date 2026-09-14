Megvalósult a Collegium Talentum ösztöndíjprogram felvételi vizsgája

A Collegium Talentum célja a külhoni magyar értelmiség utánpótlásának támogatása és a tehetséggondozás. A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága 2016 óta, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem szakmai iránymutatása és védnöksége mellett, a budapesti Sapientia Hungariae Alapítványt bízta meg a program működtetésével.

A 2026/2027-es tanévre meghirdetett ösztöndíjprogram felhívása 2026. július 6-án jelent meg, a pályázatokat pedig 2026. július 23-ig lehetett elektronikus úton benyújtani.

A sikeres pályázók tíz hónapon keresztül havi 100 000 forint összegű ösztöndíjban részesülnek. A program emellett hozzájárul a konferencia-részvétel, valamint a nyelvvizsga költségeihez, továbbá lehetőséget biztosít szakmai és identitáserősítő képzéseken való részvételre. Az ösztöndíjasok szakmai munkáját segítő tutorok tíz hónapon át havi 50 000 forint összegű honoráriumban részesülhetnek.

2016 óta összesen 40 kárpátaljai hallgató vett részt ösztöndíjasként a programban, közülük 15-en szereztek azóta tudományos fokozatot.

Kárpátaljáról az idei évben hat jelentkező regisztrált és vett részt a 2026. szeptember 14-én megtartott felvételi vizsgán. A jelentkezők közül egy fő történelemtudományi, egy fő nyelvészeti, három fő gazdaságtudományi, egy fő pedig turizmus témakörben nyújtotta be pályázatát.

A Felvételi Bizottság tagjai az alábbi személyek voltak:

Prof. Dr. Weiszburg Tamás – a HTDK program szakmai vezetője, az ELTE Ásványtudományi Tanszék tanszékvezetője, a Collegium Talentum szakmai vezetője;

– a HTDK program szakmai vezetője, az ELTE Ásványtudományi Tanszék tanszékvezetője, a Collegium Talentum szakmai vezetője; Dr. Tonk Márton – egyetemi tanár, filozófiatörténész, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem rektora, a Collegium Talentum szakmai vezetője;

– egyetemi tanár, filozófiatörténész, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem rektora, a Collegium Talentum szakmai vezetője; Kovács Imola – a Sapientia Hungariae Alapítvány irodavezetője, a Collegium Talentum ösztöndíj programigazgatója és szakmai vezetője;

– a Sapientia Hungariae Alapítvány irodavezetője, a Collegium Talentum ösztöndíj programigazgatója és szakmai vezetője; Prof. Dr. Csernicskó István – professzor, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem rektora, a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács elnöke, a nyelvtudományok professzora;

– professzor, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem rektora, a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács elnöke, a nyelvtudományok professzora; Prof. Bacsó Róbert – a gazdaságtudományok professzora, közgazdász, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Számvitel és Pénzügy Tanszékének tanszékvezetője;

– a gazdaságtudományok professzora, közgazdász, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Számvitel és Pénzügy Tanszékének tanszékvezetője; Dr. Berta Eleonóra – docens, az Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Filológiai Tanszékének docense, a Kijevi Nemzeti Nyelvészeti Egyetem docense, az Ungvári Hungarológiai Központ igazgatója, a nyelvtudományok kandidátusa;

– docens, az Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Filológiai Tanszékének docense, a Kijevi Nemzeti Nyelvészeti Egyetem docense, az Ungvári Hungarológiai Központ igazgatója, a nyelvtudományok kandidátusa; Dr. Tarpai József – docens, a Rákóczi Egyetem Földrajz és Turizmus Tanszékének tanára, a természettudományok (turizmus) doktora;

– docens, a Rákóczi Egyetem Földrajz és Turizmus Tanszékének tanára, a természettudományok (turizmus) doktora; Prof. Dr. habil. Váradi Natália – a történelemtudományok professzora, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Történelem- és Társadalomtudományi tanszék oktatója.

A Felvételi Bizottság a szóbeli vizsgát követően rangsort állított fel, és javaslatot tett a Sapientia Hungariae Alapítvány kuratóriuma felé. A végleges döntést a kuratórium hozza meg, és az ösztöndíjasok névsorának jóváhagyása után, előreláthatóan október közepén minden pályázó személyre szóló elektronikus értesítést kap.

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem

Felnőttképzési Központ

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →