Collegium Talentum program 2026–2027-es tanév

A Magyar Nemzetpolitika A nemzetpolitikai stratégia eleme című KIM dokumentum 3.2.4. pontjába foglalt Collegium Talentum tehetséggondozó program feladata a külhoni magyar értelmiség-nevelés és utánpótlás támogatása. A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága 2016-tól, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem védnöksége és szakmai döntései alapján, a budapesti Sapientia Hungariae Alapítványt (a továbbiakban: Alapítvány) bízta meg a Collegium Talentum program lebonyolításával.

A pályázat benyújtására jogosultak köre:

Pályázhat minden külhoni magyar fiatal, aki a tudomány elkötelezett művelője és belső késztetése van arra, hogy a Kárpát-medencében hasonló helyzetben tanuló, dolgozó kor- és szaktársait megismerje, velük kapcsolatokat építsen.

Pályázati feltétel, hogy a 2026–2027-es tanév első félévétől a pályázó rendelkezzék elsődlegesen PhD/DLA, esetleg MA/MSc1 jogviszonnyal. A pályázati eljárás során prioritást élveznek a PhD/DLA jogviszonnyal rendelkezők.

A pályázaton elnyerhető támogatás formája és tartalma, a támogatás szakmai kerete:

A támogatás formája: vissza nem térítendő, részben utófinanszírozású támogatás, tanulmányi félévenkénti banki utalással, vagy kivételes esetben készpénzes kifizetés formájában.

A támogatás elemei:

a) Hallgatói ösztöndíj, melynek mértéke legkevesebb 100.000 forint/hó, legfeljebb 10 ónapig.

b) Tutori honorárium biztosítása a támogatás időszakára. A tutor a pályázó országabeli vagy magyarországi egyetemi, főiskolai oktató, kutató, vagy a témában elismert más szakember lehet. A tutor mentoráló munkája legkevesebb 50.000 forint/hó összegben honorálható, legfeljebb 10 hónapig.

c) Tudományos és nemzeti hálózatépítés céljából közösségfejlesztő képzések, szakmai és kulturális programok biztosítása.

d) Támogatás – elsősorban nemzetközi – konferencia-részvételi költségekhez (útiköltség-, szállásdíj térítés, regisztrációs díj megtérítése) azok számára, akik előadással vagy poszterrel szerepelnek a konferencián.

e) Sikeres nyelvvizsga esetén a vizsgadíj megtérítése.

A pályázaton ösztöndíjban részesíthetők száma várhatóan 55 fő.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a ct.sha.hu weboldalon, Pályázok menüpont alatt, legkésőbb 2026. július 23. csütörtökig.

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