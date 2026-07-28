Elektromos cigarettát szívott és energiaitalt ivott egy 7 éves fiú Ungváron

Egy 7 éves fiút kellett kórházba szállítani Ungváron, miután elektronikus cigarettát szívott és energiaitalt fogyasztott – közölte a kárpátaljai mentőszolgálat a Facebook-oldalán július 28-án.

A helyszínre a mentőszolgálat 108-as számú egysége vonult ki. Az orvosok a gyermek állapotának felmérése után ellátták a szükséges egészségügyi beavatkozásokat, majd további kivizsgálás és megfigyelés céljából az Ungvári Városi Gyermekkórházba szállították. Az esetről a rendőrséget is értesítették.

A mentőszolgálat felhívta a figyelmet arra, hogy az elektronikus cigaretták és az energiaitalok komoly veszélyt jelentenek a gyermekek egészségére. A szakemberek arra kérik a szülőket, hogy ezeket a termékeket gyermekektől elzárva tárolják, és beszélgessenek velük az ilyen szerek fogyasztásának kockázatairól.

Kárpátalja.ma

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →