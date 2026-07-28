Üzemanyaghiány alakult ki Ukrajnában

Ukrajnában nemcsak dízelből, hanem benzinből is hiány mutatkozik, amelyet elsősorban a logisztikai nehézségek és az új üzemanyag-szabvány bevezetése okoz. Szakértők szerint az ellátási zavarok még legalább egy-másfél hónapig fennmaradhatnak, miközben az üzemanyagárak tovább emelkednek.

Dmitro Ljouskin üzemanyagpiaci szakértő szerint a dunai szállítás akadozása, valamint az európai beszerzések nehézségei jelentősen korlátozzák az utánpótlást. A Duna rendkívüli alacsony vízállása miatt a folyami áruszállítás is akadályokba ütközik.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy július 1-jétől Ukrajnában kizárólag az E10-es szabványnak megfelelő benzin forgalmazható. Szerhij Kujun, az A–95 tanácsadó cég igazgatója szerint ez szűkítette a beszerezhető üzemanyag mennyiségét, ezért egyre több töltőállomáson tapasztalható átmeneti készlethiány.

Ljouskin rámutatott: a piacon E5-, E10- és E15-ös benzinek is elérhetők, viszont Ukrajna az új előírások miatt csak az E10-es üzemanyagot vásárolhatja, ami jelentősen leszűkíti a lehetséges beszerzési forrásokat.

A szakértők szerint a piac várhatóan egy-másfél hónap alatt alkalmazkodik az új helyzethez, amikor új beszállítói láncok épülnek ki. Az ukrán kereskedők többek között Bulgáriából és Izraelből is kisebb tételekben kívánnak üzemanyagot importálni.

Eközben az árak tovább emelkednek. Az A–95-ös benzin átlagára egy hét alatt 4,3 hrivnyával, 80,88 hr/literre nőtt, míg a dízelolaj ára 9,34 hrivnyával, 88 hr/literre emelkedett. Egyes töltőállomás-hálózatoknál a drágulás meghaladta a 16 hrivnyát literenként. A szakértők szerint a magasabb árak részben azt a célt szolgálják, hogy elkerüljék a készletek gyors felvásárlását, így az üzemanyag drágulása várhatóan a következő időszakban is folytatódik.

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