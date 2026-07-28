Öten sérültek meg egy balesetben a Rahói járásban

Közlekedési baleset történt a Rahói járásban július 28-án. Egy kisbusz és egy terepjáró ütközött össze, a sérültek között két gyerek is van – tudatta a kárpátaljai mentőszolgálat a Facebook-oldalán.

A helyszínre két mentőegység érkezett, amelyek ellátták a sérülteket, majd a Rahói Járási Kórházba szállították őket.

A 40 éves férfi bal csuklóficamot szenvedett. A 41 éves nő váll- és lábszárzúzódást, a 34 éves nő bal alkarzúzódást szenvedett. A 13 éves fiúnál térd- és kézzúzódást, míg a 11 éves fiúnál agyrázkódás gyanúját és vállzúzódást állapítottak meg.

A mentőszolgálat ismét arra figyelmezteti a közlekedőket, hogy tartsák be a közlekedési szabályokat, vezessenek körültekintően, és minden esetben ügyeljenek a biztonsági előírások betartására.

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