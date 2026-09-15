Napi 190 millió dollárba kerül a háború Ukrajna számára

Ukrajna költségvetésének 2026-ban átlagosan 190 millió dollárjába kerül a háború egyetlen napja. Ez az összeg ráadásul nem tartalmazza a nemzetközi partnerektől érkező fegyverszállítmányokat – közölte Rokszolana Pidlasza, az ukrán parlament költségvetési bizottságának elnöke.

A politikus szerint 2024-ben még mintegy 140 millió dollár volt egy háborús nap költsége. A kiadások növekedésének egyik fő oka a hadsereg létszámának bővülése, ami egyúttal több katona és családjuk állami ellátását is jelenti.

Pidlasza szerint emellett egyre több fegyverre van szükség, különösen közepes és nagy hatótávolságú csapásmérő eszközökre, amelyekkel az ukrán erők az orosz olajfinomítókat támadják.

A költségvetési bizottság vezetője szerint

az év első nyolc hónapjában a nemzetbiztonságra és védelemre fordított kiadások csaknem 42 milliárd dollárt tettek ki.

Ezzel szemben Ukrajna saját forrásból – adóbevételekből és államkötvények kibocsátásából – mindössze 39 milliárd dollárt tudott előteremteni.

„Ez azt jelenti, hogy már a korábban vállalt saját kiadási részesedésünket sem tudjuk teljes egészében fedezni”

– fogalmazott Pidlasza.

Hozzátette: az ukrán védelmi erők számításai szerint az év végéig további 27 milliárd dollárra lenne szükség a háborús kiadások finanszírozásához.

Kárpátalja.ma

Forrás: Ekonomicsna Pravda

Nyitókép: illusztráció

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