200 drónnal támadta Ukrajnát éjjel az orosz hadsereg

Az orosz csapatok 10 alkalommal támadták drónokkal, tüzérséggel és irányított légibombákkal a Nyikopoli és a Szinyelkivszkiji járás településeit az ukrajnai Dnyipropetrovszk megyében – közölte Olekszandr Hanzsa, a megye katonai kormányzója kedd reggel.

Két ember megsebesült, többszintes lakóházak és egy családi ház megrongálódott, egy közigazgatási épületben is károk keletkeztek – részletezte Hanzsa.

Kijev Holoszijivszkij kerületében újabb benzinkutat ért dróncsapás, a legutóbbi adatok szerint a légitámadások sebesültjeinek száma négyre nőtt, kettejük állapota súlyos – jelentette kedd reggel Vitalij Klicsko polgármester a Telegramon.

A légierő parancsnokságának jelentése szerint az orosz hadsereg 200 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat keddre virradóra. Az előzetes adatok szerint a légvédelemnek 187 drónt sikerült megsemmisítenie, hét helyszínen találatokat rögzítettek, három esetben pedig roncsok lezuhanását rögzítették.

Forrás: MTI

Nyitókép: illusztráció

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