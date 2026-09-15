Keddtől mintegy két hétig, szeptember 28-ig újra láthatóak a cseh koronázási ékszerek a prágai várban.

A kiállítást az első négy napon, keddtől péntekig csak iskolások látogathatják, majd szeptember 19-től kezdve bárki megnézheti a koronázási ékszereket. Tavaly a két hét alatt több mint 51 ezer ember kereste fel a tárlatot. A belépésre mindig több órát kellett várakozni.

A legféltettebb cseh történelmi kincseket tartósan a Szent Vitus-székesegyház pincéjének páncélszekrényében őrzik, amely hét kulccsal nyílik.

A kulcsok hét őrzője – az államfő, a kormányfő, a parlament két házának elnöke, a prágai főpolgármester, a prágai érsek és a székesegyház főpapja – hétfő délután a televíziós kamerák előtt közösen emelte ki a koronázási ékszereket a trezorból, amelyeket azután katonák ünnepélyesen az Ulászló terembe szállítottak.

Forrás: MTI

Nyitókép: Filip Singer

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