Szabotázs okozhatott jelentős vasúti üzemzavart Hollandiában

Szabotázs okozhatta azt a műszaki hibát, amely kedd reggel Hollandia jelentős részén megbénította a vasúti közlekedést – közölte a holland vasúti infrastruktúrát kezelő ProRail.

A társaság tájékoztatása szerint több helyszínen szándékosan a sínekre helyezett tárgyakat találtak, amelyek zavart okoztak a vasúti jelzőrendszerek működésében.

Húsz különböző helyszínen a sínekhez erősített tárgyak működésbe hozták a vonatok jelenlétét érzékelő biztonsági berendezéseket, ezért a jelzők vörösre váltottak. Emiatt lehetetlenné vált a vonatok közlekedése. A ProRail szóvivője azt mondta, hogy egyértelmű bizonyítékok utalnak szabotázsra.

A legjelentősebb fennakadások Utrecht térségétől északra alakultak ki, de a problémák az egész ország vasúti közlekedésére hatással vannak.

A Dutchnews hírportál közlése szerint a reggeli csúcsforgalom idején az útvonaltervezésre használt Reisplanner alkalmazás sem működött. Várhatóan a közutakon is fennakadások alakulnak ki, mivel a biztonsági rendszerekkel kapcsolatos problémák miatt egyes vasúti átjárók sorompói folyamatosan leeresztett állapotban maradtak.

Annet Bertram közlekedési államtitkár rendkívül aggasztónak nevezte a történteket, és hangsúlyozta, hogy az ügyet alaposan ki kell vizsgálni.

A Dutchnews arról is írt, hogy a szabotázs időzítése összefügghet a parlamenti év keddi ünnepélyes megnyitójával Hágában. Ezen a napon Vilmos Sándor holland király hintón hajt a parlamenthez, hogy ismertesse a kormány következő évre szóló programját. Az eseményre általában több ezer ember gyűlik össze Hágában.

A hatóságok egyelőre nem közölték, kik követhették el a feltételezett szabotázsakciót.

Forrás: MTI

Nyitókép: PixelBiss/Shutterstock.com

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