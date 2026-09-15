Aratás közben gyulladt ki egy kombájn a Munkácsi járásban

Aratás közben gyulladt ki egy Claas Lexion 570 kombájn motortere a munkácsi járási Beregfogaras (Zubivka) közelében.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a motortérben meghibásodtak a mozgó alkatrészek, aminek következtében a szalma lángra kapott. A mezőgazdasági dolgozók megpróbálták poroltóval megfékezni a tüzet, de önerőből nem sikerült eloltaniuk.

A helyszínre a munkácsi lánglovagok érkeztek, és 38 perc alatt sikerült felszámolniuk a tüzet.

A gyors beavatkozásnak köszönhetően sikerült megakadályozni a kombájn teljes megsemmisülését, csak a jármű motorterében keltkeztek károk.

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