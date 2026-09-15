Felszentelték az ungvári székesegyház restaurált elemeit
Több mint három évig tartó restaurálást követően szeptember 14-én ünnepélyesen felszentelték a megújult oltárt, freskókat és ikonosztázt az Ungvári Görögkatolikus Székesegyházban. Az eseményre a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén, a székesegyház búcsúünnepén került sor – olvasható a Kárpátaljai Megyei Tanács Facebook-oldalán.
Kárpátalja egyik legfontosabb szakrális épülete ismét teljes szépségében tárja a hívek és a látogatók elé azokat az egyedülálló művészeti értékeket, amelyek a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye évszázados történelmének emlékeit őrzik.
A nagyszabású felújítás az Európai Unió határon átnyúló pályázati programjainak támogatásával valósulhatott meg, a szlovákiai Kassával együttműködésben.
A munkálatokban a lembergi és a kárpátaljai művészeti akadémiák vezető szakemberei vettek részt.
Kiemelt figyelmet kapott a történelmi oltár restaurálása. Miután 1991-ben a székesegyház ismét a görögkatolikusok használatába került, az oltárt az egyházmegye püspökeinek nyughelyéül szolgáló kripta fölött helyezték el.
A restaurálási projekt keretében az oltárt rekonstruálták, és igyekeztek visszaállítani eredeti történelmi és művészeti megjelenését.
Az ünnepélyes felszentelés egyben az 1646-os ungvári unió 380. évfordulójához is kapcsolódott.
A Szent Liturgia során külön imádkoztak Ukrajna békéjéért, valamint a hazájukat védő katonákért.