Zelenszkij kezdeményezte az ukrán főügyész felmentését

Megérkezett az ukrán parlamenthez Volodimir Zelenszkij elnök előterjesztése Ruszlan Kravcsenko főügyész felmentéséről – közölte hétfőn Ruszlan Sztefancsuk házelnök az Ukrajinszka Pravda hírportál beszámolója szerint.

Jaroszlav Zseleznyak parlamenti képviselő közölte, hogy a parlament jogi bizottsága 17 szavazattal támogatta a főügyész felmentéséről szóló előterjesztést. David Arahamija, a Nép Szolgája kormánypárt parlamenti frakciójának vezetője hozzátette, hogy a törvényhozás várhatóan kedden hoz döntést az ügyben.

Ezt megelőzően Ruszlan Kravcsenko főügyész közölte, hogy alapos gyanúról szóló határozatot írt alá Szemjon Krivonosz, a Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) igazgatója ellen. Megvádolta a NABU-t és a Korrupcióellenes Ügyészséget (SZAP), hogy a Karthago fedőnevű különleges művelet keretében végrehajtott házkutatások során megszerezték a munkatársaikkal szembeni eljárások anyagait, így akarták megakadályozni az ezekben az ügyekben hozandó eljárási döntéseket.

Szeptember 5-én a főügyészség megerősítette, hogy a NABU nyomozói házkutatást tartottak azokban a hivatali helyiségekben, amelyeket Kravcsenko használ. A NABU és az SZAP bejelentette egy bűnszervezet leleplezését, amelyet a nyomozás adatai szerint az egyik szervezeti egységének vezetője irányított. A szervezet tagjait azzal gyanúsítják, hogy rendszeresen kenőpénzt fogadtak el csaló call centerektől, valamint legalizálták az így szerzett vagyont.

A korrupcióellenes szervek őrizetbe vették a főügyészi hivatal nemzetközi jogi együttműködési főosztályának helyettes vezetőjét, Szerhij Kropivát, akinél – az Ukrajinszka Pravda forrásai szerint – a házkutatások során olyan anyagokat találtak, amelyek arra utalnak, hogy megfigyelték a NABU és a SZAP vezetőit, családtagjaikat és beosztottjaikat.

Kravcsenko a NABU és az SZAP által a call centerek „védelmét” biztosító hálózat ügyében folytatott nyomozás hátterében szeptember 7-én benyújtotta lemondását a főügyészi tisztségről. Ezután fordult az államfő a parlamenthez, hogy haladéktalanul támogassa a főügyész felmentését.

Az Ukrajinszka Pravda rendvédelmi szerveknél dolgozó forrásai szerint Kravcsenko az éjjel szolgálati gépkocsival külföldre utazott. Kravcsenko megerősítette, hogy Franciaországban tartózkodik, és közölte, hogy ötnapos kiküldetésben van Párizsban, amelynek keretében nemzetközi partnerekkel tervez találkozókat.

Kirilo Budanov, az elnöki iroda vezetője a hírportálnak adott kommentárjában úgy vélekedett, hogy a korrupcióellenes szervek munkatársaival szembeni gyanúsítások, valamint a főügyész váratlan külföldre utazása árt Ukrajna nemzetközi megítélésének.

MTI

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