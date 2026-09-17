Új szolgálati járművel gazdagodott a DSZNSZ kárpátaljai állománya

A katasztrófavédelem munkatársainak szakmai napján Kárpátalja megye vezetése elismerésekkel és új szolgálati járművel köszönte meg a mentők munkáját.

Miroszlav Bileckij kormányzó és Roman Szaraj, a megyei tanács elnöke a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának kárpátaljai munkatársait köszöntötték szeptember 17-én. Az ünnepségen a dolgozók megyei kitüntetéseket és köszönőleveleket vehettek át.

Az alkalomból egy szolgálati jármű kulcsait is átadták. A jármű megvásárlásához szükséges forrást a megyei költségvetés biztosította.

A katasztrófavédelem hivatalos jelmondata – „Megelőzni. Megmenteni. Segíteni.” – a megyevezető szerint jól összefoglalja azt a munkát, amelyet a mentők nap mint nap végeznek.

A teljes körű háború ugyanakkor jelentősen megváltoztatta a katasztrófavédők feladatait. A kárpátaljai tűzszerészek jelenleg Mikolajiv megyében dolgoznak, a megyei katasztrófavédelmi alakulat mentőegységei és műszaki eszközei pedig Harkiv megyében és a felszabadított Herszon térségében teljesítenek szolgálatot.

Munkájuk több ezer ember számára teremti meg annak lehetőségét, hogy biztonságosabban térhessenek vissza otthonukba.

Közben a katasztrófavédelem feladatai Kárpátalján is folyamatosak. A szakemberek tűzesetekhez, árvizekhez és egyéb rendkívüli eseményekhez vonulnak ki, emellett a front menti területekről érkező evakuációs vonatokat is fogadják.

Bileckij köszönetet mondott valamennyi kárpátaljai katasztrófavédőnek a kitartásért, önfeláldozásért és helytállásért. Az ünnepségen megemlékeztek azokról a mentőkről is, akik szolgálatuk teljesítése közben vesztették életüket.

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