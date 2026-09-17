Aranyosi Ervin: A vargánya magánya

Tegnap erdőn jártam,

gombákat kerestem,

az avart vizsgáltam,

s bokrok alá lestem,

hátha lenne gomba,

aki nem goromba,

s szívesen eljönne

szerény otthonomba.

Eljönne ebédnek,

megtisztelve engem,

másnap megfőzhetném,

s vérré válna bennem.

Hát nem volt egyszerű,

a gombák elbújtak,

s nem köszöntek reám,

hanem csak lapultak.

Idén, mintha nem is

kelnének életre,

senki nem lel rájuk,

mert bujkálnak egyre!

Hát én keresgéltem,

sűrűn köszöngettem,

látatlan gombának,

kalapot emeltem.

Gondoltam majd ő is,

mutatja kalapját,

etikett szabja majd,

a barátság alapját.

Mert nagyon akartam

én gombára lelni,

de egyik sem akart

velem útra kelni.

Hát mégsem lesz gomba

ebédre, csak lencse?

Nem szegődik mellém

véletlen szerencse?

Beszéltem hozzájuk,

szánjanak meg végre,

jöjjenek el hozzám,

pont holnap ebédre.

S lám a gombáknak is

van megeső szívük,

ami pont olyan jó,

amilyen az ízük.

Ott, az avar között

egy kalapot láttam,

integetett nekem:

– Jöjj, s szedjél le bátran!

Hej, de megörültem,

csoda szép gomba volt,

így becses személyem,

előtte meghajolt.

– Ne árválkodj már itt,

gomba fejedelem,

elviszlek magammal,

nosza, gyere velem!

Ne legyél egyedül,

ne legyél magányos,

ne ragaszkodj nagyon,

az erdő talajához!

Itt van a kosaram,

legyél útitársam,

segíts, pár testvéred,

könnyebben meglássam!

Hát meg is találtuk,

két növendék társát,

na ez enyhítette

szép gombám magányát.

Hárman jól elvoltak,

amíg hazatértem,

hálás lett a szívem,

s ezért elmeséltem.

Nem lesz már magányos

többé a vargánya,

várja melegedni

kis fazekam ágya,

s két másik társával

majd belém költözik,

boldog társra talál,

s embernek öltözik!

A kép forrása: mukachevo.net

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