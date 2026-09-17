Étterembe hajtott egy BMW Ungváron

Különös közúti baleset történt szerda éjfélkor Ungváron. Egy BMW személygépkocsi letért az útról, kidöntött egy pálmafát, majd egy étterem épületébe csapódott. A mentőszolgálat beszámolója szerint a baleset következtében három ember sérült meg.

A baleset a Mikola Bobjak utcában, a Crystal lakópark közelében történt. A jármű eddig tisztázatlan körülmények között lesodródott az útról, nekihajtott egy pálmafának, majd az Uzbeckij plov nevű étterem helyiségébe csapódott.

Az autót egy 18 éves lány vezette, aki mindkét lábszárán zúzódásokat szenvedett. A mentősök megvizsgálták, de ahhoz nem járult hozzá, hogy kórházba szállítsák. Egy vele utazó 17 éves lány fejsérüléssel és kéztörés gyanújával, egy 19 éves fiú pedig mellkasi és térdsérüléssel, valamint bordatörés gyanújával került kórházba.

A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja.

Kárpátalja.ma

Forrás: zakarpattya.net.ua

Nyitókép: Facebook/Сайт міста Ужгорода – 0312.ua

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