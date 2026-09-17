Babják Zoltán: Sikerült megemelni a Vérke-csatorna vízszintjét
A Beregszászi Járásközi Vízgazdálkodási Hivatallal együttműködve intézkedéseket hajtottak végre a Vérke-csatorna megfelelő vízszintjének helyreállítása érdekében – közölte Babják Zoltán, Beregszász polgármestere.
A Borzsovai Elöljárói Körzet területén megtisztították a csatorna medrét a hódok által épített gáttól, míg a beregszászi Strand utcánál ideiglenes gátat alakítottak ki. Az intézkedések eredményeként sikerült megemelni a Vérke vízszintjét.
A munkálatok a csatorna vízszintjének rendezését és megfelelőbb vízállapotának biztosítását szolgálták.
Babják Zoltán bejegyzésében megköszönte a Beregszászi Járásközi Vízgazdálkodási Hivatal munkatársainak az együttműködést.
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