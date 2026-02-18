Megkezdődött a Vérke partjának megtisztítása Beregszászban

A kedvező időjárási körülményeknek köszönhetően megkezdődtek a Vérke-csatorna partjának tisztítási munkálatai a Beregszászi kistérségben. A kommunális szolgálatok célja, hogy eltávolítsák a bokros, felburjánzott növényzetet, valamint rendezettebbé és átláthatóbbá tegyék a csatorna környezetét.

A munkálatok több szakaszban valósulnak meg, annak érdekében, hogy a teljes partszakasz megtisztítása hatékonyan és a lehető legkisebb fennakadással történjen. A karbantartás nemcsak esztétikai szempontból jelentős, hanem hozzájárul a vízelvezetés zavartalanságához, valamint a környezet biztonságosabbá tételéhez is.

A bejelentést Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség vezetője tette közzé közösségi oldalán. Felhívásában arra kérte a lakosokat, hogy vigyázzanak a tisztaságra, óvják a rendezett partszakaszt, és tartsák tiszteletben közös tereinket.

A helyi önkormányzat bízik abban, hogy a most megkezdett munkálatok hosszú távon is hozzájárulnak a városkép javításához és a lakosság komfortérzetének növeléséhez.

