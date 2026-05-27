Elhunyt Miscsenko Irina
Mély megrendüléssel értesült a Beregszászi kistérség közössége arról, hogy május 27-én elhunyt Miscsenko Irina, kiváló egészségügyi dolgozó, tapasztalt szülésznő és sokak által szeretett ember. Életének 63. évében távozott az élők sorából.
Miscsenko Irina több mint négy évtizeden át dolgozott a Linner Bertalan Beregszászi Járási Központi Kórházban. Pályafutásának 12 évében vezető szülésznőként irányította a kollektívát, miközben szakmai tudásával és türelmével kollégái számára is példaképpé vált.
Munkája során több ezer édesanyát segített hozzá ahhoz, hogy gyermekük világra jöhessen.
Temetésére május 28-án kerül sor Búcsúban. A gyászszertartás helyi idő szerint 10.00 órakor kezdődik a ravatalozóban.
