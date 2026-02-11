Gyűjtést szerveznek egy beregszászi nő kezelésére

Ismét összefogásra van szükség Beregszászban: egy helyi lakos, Irina Miscsenko megsegítésére indult adománygyűjtés. Erről Okszana Bondarsz adott hírt közösségi oldalán február 11-én.

Irina Miscsenko 2024 óta küzd a tüdőrák negyedik stádiumával. A súlyos betegséggel vívott harc során családja mindeddig saját erejéből, önerőből fedezte a kezelések költségeit. Mostanra azonban olyan helyzetbe kerültek, hogy közösségi támogatás nélkül nem tudják tovább finanszírozni a szükséges terápiát.

A korábban igénybe vehető ingyenes kezelési program már nem elérhető, a további gyógykezelés pedig rendkívül költséges. Irinának egy speciális kemoterápiás injekcióra van szüksége, amelynek ára alkalmanként 70 000 hrivnya. Az injekciót 21 naponta kell beadni. Jelenleg három kezelés finanszírozására gyűjtenek, ami összesen 210 000 hrivnyát jelent. A három injekció beadását követően további vizsgálatok döntenek majd a kezelés következő szakaszáról.

A családot nemrég újabb tragédia érte: Irina elveszítette férjét, aki a betegséggel folytatott küzdelem során legfőbb támasza volt. A mostani időszak különösen nehéz számukra, ezért a szervezők arra kérik a helyieket és minden jó szándékú embert, hogy lehetőségeikhez mérten járuljanak hozzá a gyűjtéshez.

Az adománygyűjtés szervezői bíznak a közösségi összefogás erejében, és arra kérnek mindenkit, hogy osszák meg a felhívást, hogy minél több emberhez eljusson.

Kártyaszám: 4149 4990 7447 8122

Kedvezményezett: Miscsenko Irina Jevhenyivna

