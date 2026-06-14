Szabó Lőrinc: Tiszaújlak

Néha bementünk Újlakra, a kis

mezővárosba. Ott már vonat is

volt, s állomás, aszfalt és üzletek.

Gyalog mentünk, vagy, hogyha szekeret

kaptunk, Bökénynek, a vashídon át.

Révészek és komp szelte a Tiszát;

a becsi part még Szatmár volt, s az, a

másik, az északi, már Ugocsa;

s ahogy lebegtünk, az áradt vizen,

szálfák úsztak mellettünk sebesen,

szétrombolt tutajok; de épek is.

Ha szekér vitt, én voltam a kocsis.

És Újlakon? Hogy mi a búzaár.

Hol van jó fazék, a pap tudta már.

Lámpabél? Megvan. S mi is még, mi kell?

Tanító úrnak cigarettahüvely.

Vásár, cigányok. Aztán gyí, haza!

S tutajosokkal álmodtam éjszaka.

Forrás: Szabó Lőrinc, Tücsökzene, 1980

Nyitókép: MTI/Horváth Tamás

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