Visszatérnek a „fantom” rendőrautók az ukrán utakra

Az ukrajnai közúti balesetek számának csökkentése érdekében már ezen a héten több tucat új automata sebességmérő kamera kezdi meg működését, emellett a rendőrségi „fantomautók” is visszatérnek az utakra – jelentette be Ivan Vihivszkij ukrán belügyminiszter augusztus 18-án.

A miniszter elmondása szerint a közlekedési szabályok rendszeres megsértése elleni intézkedésekről a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanácsban született döntés. A témában a belügyminiszter egyeztetést tartott helyetteseivel, az országos rendőrség és a járőrrendőrség vezetésével.

Vihivszkij szerint az egyik legfontosabb feladat a gyorshajtás fokozott ellenőrzése, mivel a sebességtúllépés a közúti balesetek egyik fő oka. Már ezen a héten több tucat új sebességmérő kamera kezdi meg működését, a telepítés helyszíneit pedig hamarosan közzéteszi a járőrrendőrség.

Visszatérnek a „fantomautók”

A miniszter bejelentette azt is, hogy ismét forgalomba állnak a speciális rendőrségi járművek, az úgynevezett „fantomautók”. Ezek menet közben is képesek rögzíteni a sebességtúllépéseket és más közlekedési szabálysértéseket.

A járművek a teljes körű háború kezdete előtt mindössze egy hónapig működtek, ez idő alatt azonban több mint 26 ezer gyorshajtóval szemben intézkedtek.

Vihivszkij szerint a közlekedési szabályokat rendszeresen megszegő sofőrökkel szemben a felelősségre vonást is szigorítani kell, amelynek érezhetőnek és elkerülhetetlennek kell lennie.

A belügyminisztérium emellett kiemelt figyelmet fordítana a személyszállítás biztonságára, valamint a könnyű elektromos közlekedési eszközök – például az elektromos rollerek – használatának szabályozására is. A tárca a parlamenti képviselőkkel közösen már több erre vonatkozó kezdeményezést kidolgozott.

A miniszter hangsúlyozta: augusztus első heteiben Ukrajnában több mint 1300, sérüléssel járó közúti balesetet regisztráltak.

A közlekedésbiztonság javítása a belügyminisztérium kormányprogramhoz benyújtott feladatai között is szerepel. Vihivszkij szerint ugyanakkor nem pusztán a bírságok emeléséről és a szigorúbb felelősségre vonásról van szó, hanem olyan átfogó intézkedésekről, amelyek hozzájárulhatnak a közlekedési kultúra javításához.

Kárpátalja.ma

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