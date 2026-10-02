Kevesebb mint a felére esett vissza az ukrán agrárexport

A korábbi időszak felét sem éri el az ukrán agrárexport a fekete-tengeri kikötők orosz blokádja miatt szeptember végi, október eleji adatok szerint – közölte Tarasz Viszockij agrárminiszter pénteken újságíróknak az Interfax-Ukrajina hírügynökség beszámolója szerint.

„A számunkra hozzáférhető mélyebb vizű fekete-tengeri kikötők nélkül a megtermelt és exportra szánt termékeinknek csupán kevesebb mint a felét tudjuk kivinni. Ami a következményeket illeti: a jelenlegi gazdasági évben mintegy 30 millió tonna mezőgazdasági terméket nem tudunk exportálni körülbelül 10 milliárd dollár értékben” – mondta a tárcavezető.

A miniszter kifejtette, hogy szeptemberben 2,4 millió tonnát, vagyis a tervezett kivitel 46 százalékát sikerült exportálni. Ebből a gabonafélék 1,4 millió tonnát, azaz 38 százalékot, az olajos magvak 444 ezer tonnát, azaz 83 százalékot, az étolaj 311 ezer tonnát, azaz 64 százalékot, a növényi fehérjetakarmány-ipar melléktermékeként keletkező olajpogácsa pedig 280 ezer tonnát, azaz az ország szempontjából szükséges export 46 százalékát tette ki.

„Ez a 46 százalék szeptember 20. óta gyakorlatilag nem változott. Vagyis elérjük azt, amit előre jeleztünk: a jelenlegi lehetőségek mellett a 45-50 százalék az objektív maximum”

– összegezte Viszockij.

Szavai szerint vasúton 41 százalékot, azaz 993 ezer tonnát exportáltak, ami megfelel az előrejelzéseknek, a Dunán 54 százalékot, azaz 1,3 millió tonnát, közúton pedig 5 százalékot, azaz 120 ezer tonnát.

„Szeptemberben augusztushoz képest mind a vasúti, mind a dunai export volumenét növeltük” – tette hozzá a miniszter.

Forrás: MTI

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