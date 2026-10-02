600 dollárért ígért igazolást egy katona édesanyjának egy orvos Kárpátalján
Egy 38 éves orvost, egy ungvári járási kórház orvosi bizottságának vezetőjét gyanúsítják azzal, hogy 600 dollárért cserébe igazolást ígért egy katona édesanyjának folyamatos gondozási szükségletéről.
A rendőrség szerint a férfi 76 éves édesanyja számára szeretett volna szakvéleményt kérni. A dokumentummal azt akarta igazolni, hogy családi okok miatt mentesülhessen a katonai szolgálat alól.
Az orvos a pénzért cserébe azt ígérte, hogy megszervezi a szükséges vizsgálatokat és elkészítteti a megfelelő dokumentumokat. A hatóságok az ügy során dokumentálták, hogy átvette a megbeszélt összeg egy részét.
A nőt hivatalos helyzetével visszaélve elfogadott jogtalan előny miatt gyanúsították meg. Az ügyben a nyomozás folytatódik.
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