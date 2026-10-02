Motorbaleset történt az Ungvári járásban

Személyautó és motorkerékpár ütközött az Ungvári járásban. A balesetben a motoron utazó két 16 éves fiú sérült meg – adta hírül a kárpátaljai mentőszolgálat október 2-án.

Az egyik fiatal súlyos állapotban volt. Fejsérülést és agyrázkódást, medence- és hasi sérüléseket, valamint több zúzódást szenvedett.

A másik fiú medencetörést, hasi és gáttáji sérüléseket, valamint zúzódásokat szenvedett, állapotát közepesen súlyosnak minősítették.

A mentők mindkét sérültet ellátták, rögzítették sérült testrészeiket, majd kórházba szállították őket további vizsgálatra és kezelésre. A balesetről értesítették a rendőrséget és a sérültek szüleit.

A mentők felhívták a figyelmet arra, hogy a motoros balesetek súlyos sérülésekkel járhatnak. A bukósisak, a megfelelő védőfelszerelés, a biztonságos sebesség és a közlekedési szabályok betartása csökkentheti a súlyos következmények kockázatát.

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