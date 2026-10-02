A 2026. évi Soós Kálmán ösztöndíjakról döntött a Kárpátaljai Felsőoktatási Tehetséggondozó Tanács

A Kárpátaljai Felsőoktatási Tehetséggondozó Tanács 2026. szeptember 29-én online formában tartotta soron következő ülését, amelyen döntés született a 2026. évi Soós Kálmán ösztöndíjak odaítéléséről. A testület emellett jóváhagyta a XXIII. Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók Konferenciájának szekcióbeosztását, valamint a szakmai bizottságok összetételét.

A Soós Kálmán ösztöndíjprogram három alprogramban biztosított pályázási lehetőséget:

Kárpátaljai Vándoregyetem A magyar nyelvű felsőoktatást segítő oktatási jegyzetek és szaknyelvi szótárak készítése Kárpátaljai vonatkozású kutatások támogatása (diploma- és szakdolgozatok)

A Kárpátaljai Vándoregyetem alprogramra olyan magyar nemzetiségű, tudományos fokozattal rendelkező oktatók és kutatók jelentkezhettek, akik valamely kárpátaljai felsőoktatási intézményben dolgoznak, és kutatási eredményeiket, illetve szakterületük fontosabb kérdéseit tudományos, ismeretterjesztő előadás keretében kívánják bemutatni.

Az előadásoknak az alábbi intézmények adnak otthont:

Beregszászi Kálvin János Református Szakkollégium

Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán–Magyar Oktatás-Tudományos Intézet

Radvánci Szent Gellért Római Katolikus Szakkollégium

Ortutay Elemér Görögkatolikus Szakkollégium

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem

A Vándoregyetem előadásaira 2026. október 19-én, 21-én és 22-én a beregszászi helyszíneken, október 20-án pedig Ungváron és Radváncon kerül sor.

A Tanács döntése értelmében négy, tudományos fokozattal rendelkező szakember kapott lehetőséget kutatási eredményeinek és szakterületének bemutatására:

Dr. Csordás László: Identitás, múltfeltárás és idegenség (Vári Fábián László Tábori posta című regényéről)

Dr. Gál Adél: Kéziratos temetési énektárak Kárpátalján: források, hagyomány és kutatási lehetőségek

Dr. Sztojka Miroszláv: Ne higgy el mindent a ChatGPT-nek! Kritikus gondolkodás a MI korában

Prof. Dr. habil. Váradi Natália: A Református Egyház helyzete Kárpátalján az 1956-os forradalom idején

A magyar nyelvű felsőoktatást segítő oktatási jegyzetek és szaknyelvi szótárak készítése alprogramra 14 pályázótól összesen 15 pályamunka érkezett. A benyújtott munkák célja, hogy hozzájáruljanak a magyar nyelven tanuló hallgatók felsőoktatási tanulmányainak támogatásához és szakmai felkészüléséhez. Feltétel volt, hogy a munkák korábban még nem jelentek meg publikált formában. A pályamunkákat tudományos fokozattal rendelkező szakemberek bírálják.

A Kárpátaljai vonatkozású kutatások támogatása alprogram keretében 60 pályázótól összesen 64 dolgozat érkezett. Az alprogramra olyan pályázók jelentkezhettek, akik az elmúlt két tanévben valamely kárpátaljai felsőoktatási intézményben védték meg szakdolgozatukat vagy diplomamunkájukat, és kutatási témájuk közvetlenül kapcsolódik Kárpátaljához.

A Soós Kálmán ösztöndíjak ünnepélyes átadására 2026. október 22-én, a Kárpátaljai Vándoregyetem zárónapján kerül sor.

Az ösztöndíjprogram a Magyar Kormány, a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium, valamint a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával valósul meg.

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány vezetősége és munkatársai ezúton is gratulálnak a támogatásban részesülő pályázóknak, és további eredményes munkát kívánnak számukra.

Váradi Natália,

a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója

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