Baleset történt a Kijev–Csap autóúton: hatan megsérültek

Közúti baleset történt kedden a Kijev–Csap autóúton, a Latorcai-hágónál. Egy Porsche terepjáró és egy Fiat kisbusz ütközött össze.

A balesetben hat ember sérült meg, közülük kettőt kórházba szállítottak. A helyszínre két sürgősségi mentőcsapat érkezett.

Két sérültet a mentők egészségügyi intézménybe szállították: egyiküket a szolyvai városi kórházba, másikukat pedig a volóci kórházba vitték.

További négy ember könnyebb sérüléseket szenvedett. A mentők a helyszínen megvizsgálták és ellátták őket, majd állapotuk alapján nem volt szükség kórházi kezelésre.

A baleset pontos körülményeit és okát a rendőrség vizsgálja.

Kárpátalja.ma

Forrás: mukachevo.net

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →