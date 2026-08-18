A kárpátaljai hétköznapokat bemutató fotókból nyílt kiállítás Kolozsváron

Szöllősi Mátyás kárpátaljai hétköznapokat bemutató fotóiból nyílt kiállítás kedden Kolozsváron, Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusának rendezvénytermében.

A kolozsvári Helikon folyóirat és a főkonzulátus szervezésében megvalósult tárlatot Karácsonyi Zsolt főszerkesztő nyitotta meg. Elmondta: Szöllősi Mátyás szerzőként is jelen van a Helikon hasábjain, és képeihez történetek is tartoznak.

Kollai István, a határon túli magyarságért felelős helyettes államtitkár örömének adott hangot, hogy a kolozsvári konzulátus rendezvényhelyszínként is működik, megnyitja kapuit a Kolozsvári Magyar Napok résztvevői előtt.

Azt is örömtelinek nevezte, hogy a magyar-magyar kapcsolatok a határon túli magyar közösségek között is működnek, és a kárpátaljai sorsok nehézségét Kolozsváron is bemutatják. Gratulált az alkotónak a kiállítás létrehozásához.

Szöllősi Mátyást Márton Evelin, a Helikon szerkesztője kérdezte. Elmondta, hogy a szerző útinaplói jelenleg is jelen vannak a folyóirat honlapján, de a kárpátaljai fotókat „másként” is meg szerették volna mutatni a közönségnek.

A fotóművész elmondta: a Kolozsváron látható húsz portré csupán kis szelete a 2016-2022-ben készült sorozatnak. A képek zöme a háború kitörése utáni hónapokban készültek Beregszász régióban, Munkács és Ungvár környékén, és véleménye szerint a művészi és a dokumentarista fotózás között helyezkednek el.

Az volt az elsődleges szándéka, hogy közel kerüljön a kárpátaljai emberekhez, és a történeteiket is megírja, melyek hozzátartoznak a képekhez. Ezek közül egy tárcanovella formájában a Helikon honlapján is olvasható.

Kifejtette: a tárlat címe – Árnyékban – a háborús fenyegetettségre utal.

Forrás: MTI

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