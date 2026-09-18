Зеленський оголосив про створення „Карпатської вісімки”

Зустріч лідерів спрямована на запуск нового інструменту взаємодії на рівні ЄС.

Президент України Володимир Зеленський оголосив про старт нового формату C8 – „Карпатська вісімка”. Про це він повідомив у Telegram.

Глава держави зазначив, що сьогодні, 18 вересня, вперше в Україні, в нашій частині Карпат відбувається саміт, який об’єднує всі карпатські держави, регіони й громади наших країн.

„Ми даємо старт новому формату C8 – Карпатській вісімці, що об’єднує нас і наших сусідів у Європі: Румунія, Сербія, Польща, Словаччина, Чехія, Австрія, Угорщина і, звісно, Євросоюз загалом”, – написав Зеленський.

На фото, яке показав Зеленський, видно, що на саміті присутні, зокрема, президент Румунії Нікушор Дан, президент Сербії Александр Вучич, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск. Також до Карпатської вісімки входять Словаччина, Чехія, Австрія та Угорщина.

„Це серйозний початок руху, який має ще більше зблизити наші країни та створити на рівні ЄС ще один сильний елемент взаємодії – безпека, енергетика, значне розширення логістики й транскордонної економічної співпраці та суттєва підтримка наших громад”, – наголосив Зеленський.

unian.ua

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