Hatméter mély kútba zuhant egy férfi a Técsői járásban

Súlyos baleset történt egy kút ásása közben a Técsői járásban. Egy 33 éves férfi mintegy hat méter magasból a kútba zuhant – tudatta a kárpátaljai mentőszolgálat szeptember 18-án.

A mentők a férfinál zárt koponya-agysérülést, nyaki csigolyatöréseket, elmozdulással járó alkarcsonttörést, valamint comb- és medencecsonttörést állapítottak meg.

A sérültet a szükséges sürgősségi ellátást követően a Técsői Járási Kórházba szállították további kezelésre.

A szakemberek felhívják a figyelmet arra, hogy magasból történt esés után a sérültet – hacsak nem feltétlenül szükséges – nem szabad önállóan húzni, mozgatni vagy felültetni. Gerinc-, medence- vagy végtagsérülés gyanúja esetén a felesleges mozgatás súlyosbíthatja az állapotot.

Ilyen esetben elsőként a 103-as segélyhívót kell tárcsázni, ismertetni a történteket a diszpécserrel, majd a mentők kiérkezéséig követni az utasításait.

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